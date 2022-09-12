Yunan saldırısına uğrayan gemi Zetinburnu'na demirledi
Çanakkale açıklarında Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurları tarafından saldırıya uğrayan gemi Karanlık Liman'a çekilmişti. Güvenliğinin sağlanmasıyla yeniden harekete geçen Ro-Ro gemisi İstanbul'a geldi. Anatolian isimli gemi Zeytinburnu'na demirledi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Bozcaada açıklarında taciz ateşine maruz kalan Komorlar Bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi Zeytinburnu açıklarına demirledi.
10 Eylül 2022 günü Bozcaada'daki uluslararası sularda 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından açılan taciz ateşine maruz kalan Komorlar bayraklı Anatolian isimli Ro-Ro gemisi Zeytinburnu Sahili açıklarındaki bir alana demir attı.
'Anatolian' isimli gemi taciz ateşine tutulduğu esnada Türk Sahil Güvenlik botlarının gelmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi terk etmişti. 'Anatolian' isimli gemi Çanakkale Boğazı'nda Karanlık Liman Bölgesine demirledikten sonra yapılan incelemelerinin ardından geminin seyrine izin verildi. 'Anatolian' bu sabah saatlerinde Zeytinburnu Ahırkapı'ya demirlediği görüldü.
İLK İSTİKAMET ÇANAKKALE OLDU
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılan "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi, Karanlık Liman'a demirledi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinin 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığını bildirmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini açıkladı.
SALDIRIYA UĞRAYAN GEMİ DEMİRLEDİ / VİDEO
Gemide bulunan 18 personelin (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) yaralanmadığı saldırı sonrasında Sahil Güvenlik Botları refakatında "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi Karanlık Liman mevkisinde demirledi. "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisi gündüz görüntülendi.
EGE'DE YUNAN PROVOKASYONU
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün öğle saatlerinde, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki gemiye, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz ateşi açıldığını açıkladı.
TÜRK KUVVETLERİNİ GÖRÜNCE ANINDA TOPUKLADILAR!
Gelişme sonrasında olay mahaline güvenlik botlarının sevk edildiğini açıklayan komutanlık, Yunan unsurlarının bölgeyi süratle terk ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı "Anatolian" isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.
YUNANİSTAN'DAN EGE'DE PROVOKASYON! İŞTE SALDIRI ANI / VİDEO
CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK
Uluslararası hukuk kuralları hiçe sayılarak açılan taciz ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde (6 Mısır, 4 Somali, 5 Azerbaycan uyruklu şahıs ve 3 Türk vatandaşı) herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Halihazırda gemiye 2 Sahil Güvenlik Botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatı gereği olay ile ilgili tahkikat başlatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "
TÜRKİYE İZAHAT İSTEDİ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından uluslararası sularda, 'Anatolian' isimli gemiye taciz ateşi açılması sonrası Dışişleri Bakanlığı'nca Ankara ve Atina'da girişimlerde bulunuldu. Olay protesto edilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edildi.
"GEMİNİN HAREKET KABİLİYETİNİ BİTİRECEK BİR ŞEYE KALKIŞTILAR"
Geminin bağlı bulunduğu şirketin yetkilisi Cengiz Oluc, Somali'den Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki bir tersaneye gitmek üzere seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenliğinin aniden üzerlerine geldiğini, kendilerini durmaya zorladıklarını söyledi.
Durmayınca ateş ettiklerini belirten Oluc, "Önce 2 bot geldi, ateşe devam etti. Geminin 'köprü üstü' dediğimiz yere doğru nişan aldılar, oraya ateş ettiler. Bizim Türk botlarının hareket ettiğini gördüklerinde bölgeyi terk ettiler. Bizi takip etmeyi bıraktılar." dedi.
Oluc, uluslararası sularda, açık denizde hareket halinde olduklarını dile getirdi.
Gelenlerin neden şüphelendiklerine anlam veremediklerini ifade eden Oluc, şöyle konuştu:
"Anons edebilirlerdi. Gemiyi durdurmanın bir usulü var, kuralı kaidesi var. Mahkeme kararı çıkartır, bir şey çıkartır. Bayrak devletine uyarı yapar. Bilgi verir, izin alır. Biz tek gemi değildik ki binlerce gemi var o sularda. Herkes her isteyen istediği gibi istediği geminin üstüne gidip gemiye yaslanıp zorlayıp durdurmaya çalışamaz ki."
Oluc, ateş açıldığında köprü üstü bölümünde bir camın kırıldığını, bunun dışında hasar olmadığını dile getirdi.
Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin gemiyi zorla durdurmaya çalıştığını vurgulayan OIuc, şu bilgileri verdi:
"Geminin pervanesine halat attılar. Biz normalde zaten tersaneye giden bir gemiyiz. Seyir halindeki geminin özgürlüğünü, hareket kabiliyetini bitirecek bir şeye kalkıştılar. Geminin ekonomik ömrü zaten sıkıntılı, bakımsız. Bakım, masraf isteyen bir gemi. Ekonomik olarak tamamen bitirecek yani o pervaneye halat atmakla. Bu basit bir şey değil."
Cengiz Oluc, gemiyle ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığınca rapor tutulduğunu bildirdi. Olay yeri inceleme raporlarının da hazırlandığını kaydeden Oluc, "Savcılık ifadelerimizi aldı. Bize şu anda herhangi bir talimat gelmedi. Adli işlemler bitirildi. Biz şu anda seyir izni bekliyoruz. Geminin seyre uygun olup olmadığıyla ilgili izin gelecek, sonra yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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