Meteoroloji ve AFAD peş peşe uyardı! Bu gece yarısı başlıyor: Dolu ve sağanak geliyor | Bugün hava nasıl olacak?
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, İstanbullular için peş peşe uyarılarda bulundu. Bu gece saatlerinden itibaren kuzey kesimleri ve Anadolu Yakası başta olmak üzere kent gelinde sağanak etkili olacak. Yetkililer ani su baskınlarına karşı vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, bu gece yarısından itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.
🔊Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 11, 2022
Marmara Bölgesi'nde Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @edirne_valiligi @valikirklareli @tekirdaggovtr @TC_istanbul@kocaelivaliligi @yalovavaliligi @SakaryaValiligi @bilecikvaliligi @BursaValiligi pic.twitter.com/Mhd9OXRwxr
Trakya'da Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, sabah saatlerinden itibaren kuzeyinde ve doğusunda İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiği belirtildi.
Yağışların Trakya'da öğle saatlerinden sonra, doğu kesimlerde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
AFAD'DAN UYARI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Marmara Bölgesi'nde gece saatlerinden itibaren Trakya'da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kesimleriyle Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz"
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