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The Most Kuaför yoğun talepler sonrası Avrupa'ya açılıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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The Most Kuaför yoğun talepler sonrası Avrupa’ya açılıyor

Türkiye’nin en iyi kuaför salonu unvanına sahip The Most; Bakü, Qatar, Dubai’den sonra Avrupa’nın birçok kentine açılıyor. Türkiye’de birçok ilde şubeleri olan The Most ünlülerin vazgeçilmezi. Avrupa’nın birçok ülkesinden taleplerin geldiği The Most markası Yöneticileri Özden Kürtür ve Emrah Demirci Avrupa’dan gelen talepleri karşılıksız bırakmama kararı aldı.

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