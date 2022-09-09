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QUA Granite, Contemporary Istanbul’un partneri oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.09.2022
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QUA Granite, Contemporary Istanbul’un partneri oldu

Türkiye’nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, dünyanın önde gelen sanat fuarlarından Contemporary İstanbul’un partneri olarak çağdaş sanatı destekliyor.

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