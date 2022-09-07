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Son dakika: Mersin'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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Son dakika: Mersin’de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Son dakika haberleri... Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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