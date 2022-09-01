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Ünlü Saç tasarım uzmanı Abdullah Zengin 2022 Yaz saç trendlerini açıklıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.09.2022
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Ünlü Saç tasarım uzmanı Abdullah Zengin 2022 Yaz saç trendlerini açıklıyor

Ünlü Saç tasarım uzmanı Abdullah Zengin, 2022 Yaz saç trendlerini açıkladı. Zengin, "Ombre saçların yıldızı bu yıl yavaş yavaş sönüyor. Röfle ve balyaj ise yeniden bu yaz moda olacak" dedi.

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