Gaziantep’te kolye hırsızları kamerada! Kucağında bebekle çaldı

"ALTINI ÇOCUKLA KENDİSİ ARASINA SİPER ETTİ"



Kuyumcu Burak Babaoğlu, şüphelilerin tezgahtaki çalışanı altınların fiyatları sorarak oyaladıklarını belirterek, "Bir kadın yanında bir erkek ve kucağında bir çocuk ile iş yerimize geldi. Müşteri gibi gelip fiyatları sorup el çabukluğu ile hırsızlık yaptılar. Hırsızlık olayını kolyelerin tezgahta olmadığını görerek fark ettik. Kameraya bakınca hırsızlığı gördük. Polise şikayette bulunduk. Biz bu olayı yaşadık inşallah başka bir esnafımız yaşamasın. Tezgahtarımızı oyalayıp altın kolyeleri el çabukluğu ile alıyor ve kendisi ile çocuk arasına siper edecek şekilde saklıyor. Bu şahısların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

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