Gaziantep’te kolye hırsızları kamerada! Kucağında bebekle çaldı
Gaziantep’te kuyumcuya giren 2 şüpheli, yaklaşık 70 bin TL değerindeki 2 altın kolyeyi el çabukluğu ile çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gaziantep'te yaşanan olay, dün öğle saatlerinde Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Burak Babaoğlu'na ait kuyumcu dükkanına gelen kucaklarında bebek olan kadın ile yanındaki erkek altın alma bahanesiyle çalışanları oyaladı.
Altın kolyelerin fiyatlarını soran kadın şüpheli, bir süre sonra tezgahtaki 2 kolyeyi alarak kucağındaki bebek ile göğsü arasında sakladı.
Şüphelilerin ayrılmasının ardından yaklaşık 70 bin TL değerindeki kolyelerin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi.İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
"ALTINI ÇOCUKLA KENDİSİ ARASINA SİPER ETTİ"
Kuyumcu Burak Babaoğlu, şüphelilerin tezgahtaki çalışanı altınların fiyatları sorarak oyaladıklarını belirterek, "Bir kadın yanında bir erkek ve kucağında bir çocuk ile iş yerimize geldi. Müşteri gibi gelip fiyatları sorup el çabukluğu ile hırsızlık yaptılar. Hırsızlık olayını kolyelerin tezgahta olmadığını görerek fark ettik. Kameraya bakınca hırsızlığı gördük. Polise şikayette bulunduk. Biz bu olayı yaşadık inşallah başka bir esnafımız yaşamasın. Tezgahtarımızı oyalayıp altın kolyeleri el çabukluğu ile alıyor ve kendisi ile çocuk arasına siper edecek şekilde saklıyor. Bu şahısların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne anlama geliyor? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar oldu 2022?
- Akaryakıta indirim son gelişmeler! Fiyatlar değişti: Benzine indirim geldi mi? Mazot, motorin, LPG güncel fiyatlar...
- Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?
- Son düzlüğe girildi, 10 bin TL'ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
- Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?
- Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? TEFE-TÜFE rakamları...
- Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos bankalar kaça kadar açık, havale ve EFT yapılıyor mu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası çalışma saatleri...
- Türkiye Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile Destek paraları ne zaman yatacak, başvurular alınıyor mu? 450 ile 600 lira...
- Borsalar bugün açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos BİST işlemler açık mı, çalışıyor mu?
- Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo bugün çalışıyor mu? 30 Ağustos kargolar saat kaça kadar açık?
- KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB ile yurt sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır?
- 1300 TL anında hesaplara yatıyor! Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: PTT ve ATM'den anında alın! e-Devlet üzerinden...