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Uşak'ta fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2022 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
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Uşak’ta fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberine göre Uşak'ta, iplik ve battaniye üretimi yapılan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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