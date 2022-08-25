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Nazo Zeyrek: Bu araçtan bir tek bende var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2022 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
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Nazo Zeyrek: Bu araçtan bir tek bende var

İzmirli iş kadını Nazo Zeyrek, Alaçatı’da üç tekerli aracıyla görüntülendi. Hem motosiklet hem otomobil keyfini aynı anda yaşatan Vanderhall marka aracıyla gözleri üzerine çeviren Zeyrek, “Bu araçtan Türkiye’de yalnızca bende var. Kullanırken o kadar keyif alıyorum ki, yakında ülkemize gelecek olan full elektrikli modeli için de sipariş verdim” dedi.

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