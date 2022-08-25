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Başarılı İş İnsanı Mustafa Baranlı: Başarının sırrı yoktur işinizi iyi yapmak vardır

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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Başarılı İş İnsanı Mustafa Baranlı: Başarının sırrı yoktur işinizi iyi yapmak vardır

Başarılı iş insanı Mustafa Baranlı son zamanlarda otomotiv sektöründeki başarılarıyla gündemden düşmüyor. Dünya markalarını kendi şirketlerinin çatısı altında toplayan Mustafa Baranlı; ‘’Başarının sırrı yoktur, işinizi severek yapmak vardır’’ dedi.

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