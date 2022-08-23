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Saç tasarımcısı Murat Kılıç'a dizilerden teklif yağıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.08.2022
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Saç tasarımcısı Murat Kılıç’a dizilerden teklif yağıyor

Saç tasarım sanatçısı Murat Kılıç dizi ve film yapımcılarının gözdesi haline geldi. Daha önce de çok sayıda oyuncuyla çalışan Kılıç’a yeni çekilmeye başlayan birçok dizi ve film projesinin kulisinde görev alması için teklif yağıyor. Başarılı tasarımcı bugünlerde aldığı teklifleri değerlendiriyor.

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