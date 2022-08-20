Almanya’da skandal! 10 aylık Emir bebeği annesinden alıp eşcinsel çifte verdiler
Almanya’da yaşayan Aygül Küçükbıyık’ın 10 aylık bebeği Emir elinden alınıp eşcinsel bir çifte verildi. Küçükbıyık, Türk kimliği de taşıyan küçük oğlu için yetkililerden yardım istedi.
Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan 30 yaşındaki Aygül Küçükbıyık, oğlu Emir'in Aachen Gençlik Dairesi tarafından alınıp Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel bir çifte verildiğini söyledi. Oğlunun 30 Mayıs'ta elinden alındığını bildiren Küçükbıyık, "Oğlum Emir'in eşcinsel çifte verilmesi üzerine Gençlik Dairesi'ne itirazda bulundum. Haddimi aştığımı söylerek kovmaktan beter ettiler. Emir'i bana ayda sadece bir kez gösteriyorlar" dedi.
"EŞCİNSEL ÇİFTİN YANINDA TÜRK KİMLİĞİNİ NASIL KORUYABİLİR?"
Sabah'ın haberine göre, Aygül Küçükbıyık, "Oğlum ne yiyor ne içiyor bilmiyorum. Ben oğlumun özel günlerinde yanında olmak istiyorum. Bu en doğal annelik hakkım. Emir aynı zamanda Türk vatandaşı. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin çağrıma kulak vermesini istiyorum. Türk evladı nasıl eşcinsel çiftin yanında Türk kimliğini koruyabilir?" dedi. Emir'in, annesinden "psikolojik tedavi gördüğü için bakamayacağı" gerekçesiyle alındığı öğrenildi.
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