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Uluslararası 4. Gastroantep İstanbul’da tanıtıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Uluslararası 4. Gastroantep İstanbul’da tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep’i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde 15-18 Eylül tarihleri arasında, bu yıl 4’üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) için İstanbul’da ulusal basın temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

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