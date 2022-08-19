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Caner Torunoğulları; Otelcilik ve yöneticilikte yeni adım!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2022
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Caner Torunoğulları; Otelcilik ve yöneticilikte yeni adım!

Başarılı birçok projenin altında imzasını gördüğümüz ve görmeye devam edeceğimiz Caner Torunoğulları 10 Eylül 1990 yılında Hollanda’da doğmuş önemli bir iş adamıdır. Öğrenimlerini lisansa kadar Hollanda içerisinde tamamlayan, Amerika’da lisansını alarak Türkiye’de hizmet vermeye başladı. Günümüzde birçok önemli otel zinciri, firma ve benzeri alanlarda yöneticilik yapıyor.

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