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Ayetel Kürsi okunuşu 🤲 | Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) | Ayetel Kürsi duası faziletleri ve sırları

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Giriş Tarihi: 12.08.2022 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022
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Ayetel Kürsi okunuşu 🤲 | Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı meali | Ayetel Kürsi duası faziletleri ve sırları

Ayetel Kürsi Arapça ve Türkçe okunuşu ahaber.com.tr'de... Bakara Suresi'nin 255'inci ayeti olan Ayet-el Kürsi'nin Medine'de indirildiğine inanılır. Birçok faziletinin olduğuna inanılan, koruyucu özelliklere sahip olduğu bilinen Ayet-el Kürsi duası, farz namazlardan sonra okunduğu gibi, diğer zamanlarda da Allah'a sığınmak, kötülüklerden korunmak için okunur. Ayetel Kürsi duası faziletleri ve sırları ile Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali) hakkında tüm detaylara bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

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