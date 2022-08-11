Eren Bülbül’ün şehadetinin yıl dönümü! Anne Ayşe Bülbül'den yürek yakan sözler: Eren’siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi
Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün şehadetinin 5. yıl dönümünde anne Ayşe Bülbül duygularını anlattı. Anne Ayşe Bülbül, “Eren’siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Önümde dağ gibi sınır oldu. Onu çok özlüyorum” dedi.
Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre duygularını anlatan Anne Ayşe Bülbül, "Acım hala ilk gün gibi taze. Eren'siz 5 yıl bana 5 bin yıl gibi geldi. Önümde dağ gibi sınır oldu. İçim yanıyor, yüreğim çok acıyor. Dünya Eren'siz bomboş. Takdiri ilahi bu, yapacak bir şey yok. Benim evladım hayattayken küçük ve yokluklar içinde yaşadı. O günleri hiç unutamam. Erenimin küçük yaşta yapmış olduğu işleri kimse başaramazdı. Herkesin işine koşar, yardımsever birisiydi. Çalıştığı zamanlarda kazandığı parayla eve gelirken illa bir şey alır getirirdi. Onu çok özlüyorum. Bu acı gittikçe artıyor, özlemim hiç bitmiyor. Onun resimlerine bakarak, elbiselerini koklayarak günlerimi geçiriyorum.13 evladımdan biri Eren'di. Eren'im vatan için şehit düştü. En çok isteği ise askere gitmek, o hainlere karşı mücadele vermekti. Eren'im o hainlerin kurşunuyla şehit oldu. Devletimiz çok büyük. Onun kanını yerde bırakmadı. Onu şehit edenleri, hainleri kısa sürede yok etti. Allah devletimizden, milletimizden Eren'imi unutmayanlardan razı olsun." ifadeleri kullandı.
Ağabeyi Arif Bülbül ise, "Acımız 5 yıl değil 25 yıl da geçse aynı özlemle artarak devam ediyor. Özlemimiz hiç ama hiç bitmiyor. Bana koşarak geldiği anlar gözümün önüne geliyor. Eren 'siz 5 yıl oldu. Yıllar çok çabuk geçiyor. Kardeş acısı tarif edilemez. Yüreğimizi her gün yakan, dinmeyen bir acı. Babam ile Eren'im ahirette beraberler. Baba ve kardeş acısı yüreğimizi yakıyor. Vatan sevdalısı kardeşim Eren'imi unutmayanlardan Allah razı olsun." dedi.
Ağabeyi Çağlar Bülbül de, "13 kardeşiz, Eren bambaşkaydı. En çok isteği askere gidip, Vatanı için mücadele etmekti. Kardeşim hainlerin kurşunuyla şehit oldu. Eren şehit düştükten sonra tüm Türkiye birlik oldu, onu yalnız bırakmadı. Eren'in ismi çoğu yere verildi. Erenim, kahraman kardeşim seninle gurur duyuyoruz." şeklinde konuştu.
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