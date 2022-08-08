08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Eyüpsultan'da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2022
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Eyüpsultan’da zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberine göre Eyüpsultan'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.

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