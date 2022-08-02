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Casper sevenlerini mutlu etti | Muhammet Veli Bozkurt’un duygulandıran paylaşımı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Casper sevenlerini mutlu etti | Muhammet Veli Bozkurt’un duygulandıran paylaşımı

Her geçen gün yeni şarkıları ile gündeme gelen ve hayran kitlesini büyüten Casper, bu sefer de bir öğrenci yurdunda sevenleri ile buluştu. Kendisi ile sosyal medya üzerinden iletişime geçen hayranlarına “oraya geliyorum beni bekleyin” diye cevap veren sanatçı yarım saat sonra hayranlarının yanına geldi.

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