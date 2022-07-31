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SON DAKİKA! Burdur'da orman yangını çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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SON DAKİKA! Burdur’da orman yangını çıktı

Son dakika haberleri: Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çobanpınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan 7 helikopter ve 3 uçakla karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Burdur’da orman yangını çıktı BURDUR'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI






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