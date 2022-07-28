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Saç ekim uzmanı Adem Köse ile soru cevap: “Yaz aylarında saç ekimi yapılır mı?”

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Saç ekim uzmanı Adem Köse ile soru cevap: “Yaz aylarında saç ekimi yapılır mı?”

Saç ekimi yaptırmak isteyenlerin güneşten faydalanmaları mümkün. Özellikle yaz aylarında turistik amaçla ülkemize gelen ziyaretçilerin, denizi olan kıyı şehirlerini tercih etmeleri de mümkün.

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