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Son dakika: Beykoz'da ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: Beykoz’da ormanlık alanda yangın! Havadan ve karadan müdahale

Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

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