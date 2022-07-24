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Yusuf Tanık: NATA Holding’den yeni nesil sadakat sistemi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.07.2022
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Yusuf Tanık: NATA Holding’den yeni nesil sadakat sistemi

NATA Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık, “NATA Yaşam” adıyla yeni bir platform oluşturduklarını duyurdu. Başarılı iş adamı, ‘sadakat sistemi’ olarak tanımladığı platforma dahil olan müşterilerin gayrimenkul yatırımlarında çeşitli ayrıcalıklar elde edeceğini açıkladı

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