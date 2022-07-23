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Efecin: Hedefim Türkiye'nin en iyisi olmak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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Efecin: Hedefim Türkiye’nin en iyisi olmak

Şarkıcı ve sunucu Efecin, hedeflerini anlattı. 21 yaşındaki sanatçı, "Hedefim Türkiye'nin en iyi popçularından biri olmak. Elbette örnek aldığım kişiler var. Berksan, Hande Yener ve Demet Akalın gibi. Fakat hiçbir zaman özentilik yapmadım tarzımı korudum" dedi.

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