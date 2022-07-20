Diyanet Cuma namazı kılınışı: Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Hangi dualar ve sureler okunur?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 'Cuma namazı kılınışı' ile ilgili tüm detaylar açıklandı. Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününde eda edilen Cuma namazı, farz namazlardan olup cemaat ile birlikte kılınır. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Cuma namazı kılınışı ve merak edilen her şey...
Cuma namazı nasıl kılınır? Cemaat ile birlikte kılınan Cuma namazı farz namazlardandır. İslam aleminin her Cuma günü öğle vaktinde eda ettiği Cuma namazı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarda bulundu. Cuma namazı kılınışı ve merak edilen tüm detaylara ahaber.om.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Diyanet Cuma namazı kılınışı...
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
'Cuma namazı kaç rekat' sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı şu şekilde yanıt verdi:
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına".
Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İller arası yer değiştirme il listesi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? MEB başvuru şartları nelerdir?
- Aile Destek Paketi yattı mı? 2022 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru nasıl yapılır?
- Motorine indirim var mı? 20 Temmuz'da benzin, mazot ve LPG'ye indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları ne kadar? Güncel liste...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçı hangi kanalda?
- Şehmus Ele bulundu mu? Tekirdağ'da kaybolan Şehmus Ele sağlık durumu nasıl? SON DAKİKA HABERLER
- 20 Temmuz adli tatile dahil mi? 2022 adli tatil ne zaman başlıyor, bitiyor? Adli tatilde hangi davalara bakılır?
- Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB ASAL duyurdu!
- TCMB faiz kararı son dakika: 2022 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur?
- KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Maske yasağı geri mi geldi? Bakan Koca duyurdu! Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek?
- Yeniden kapanma olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor?