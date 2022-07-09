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Rize'de hareketli anlar! Kaçan boğa 1 saatte yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2022
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Rize’de hareketli anlar! Kaçan boğa 1 saatte yakalandı

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 1 saatin sonunda Rize Belediyesi Kurban Timi tarafından sakinleştirici iğneyle atılarak yakalandı. Boğa, kamyona konulup, kesim yapılacak alana götürüldü.

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