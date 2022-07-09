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Elazığ’da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.07.2022 Güncelleme Tarihi: 09.07.2022
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Elazığ’da koruma altındaki dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

Elazığ’da koruma altında olan dağ keçileri sürü halinde görüntülendi. Sürü olarak yiyecek arayan dağ keçileri ardından da hızlı bir şekilde gözlerden kayboldu.

Nesli tükenme riski altında olduğu için koruma altında olan ve avlanması yasaklanan dağ keçileri, Elazığ'ın Baskil ilçesi Konalga köyü Yağmurlu mezrasında görüldü.

Bölgeden geçen vatandaşlar, dağlarda sürü halinde giden dağ keçilerini görünce cep telefonuyla kaydetti.

Sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri daha sonra hızla gözlerden kayboldu.

Dağ keçileri sürü halinde görüldü DAĞ KEÇİLERİ SÜRÜ HALİNDE GÖRÜLDÜ
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