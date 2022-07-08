7/24 dinle Türkiye'de bir ilk! Tüm içerikler ücretsiz | A Haber Özel Haberleri sizlerle
Turkuvaz Medya'nın hizmete sunduğu 7/24 Dinle, Kurban Bayramı'nda da yolda, evde ve işte yanınızda. Özellikle A Haber'in sesli haberleri, röportajları, ücretsiz müzik ve sesli kitap gibi hizmetler sizin için 7/24 Dinle'de...
Ücretsiz müzik, sesli kitap, canlı radyo, sesli haber, sesli röportajlar ve çok özel podcast yayınları 724 Dinle'de. 7/24 Dinle kendi playlistlerini yapabilir, çevrimdışı müzik dinleyebilirsin. Şimdi 7/24 dinlemekten sıkılmayacağın yeni sesli içerik platformumuzu keşfetmenin tam zamanı.
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DİNİ YAYINLAR: Esma-i Hüsna, Hadis ve Sünnet, Günlük Hayatta İslam, Kur'an'ın Gölgesinde, İslam Ahlakı programları yeniden 7/24 Dinle ile hayat bulurken, onlarca farklı değerli hocanın sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz, Sure, Meal Sure ve Mealli Hatim dinleme imkânı da tanıyor.
PODCAST YAYINLARI: Kültür&Sanat, Tarihte Bugün, Portre, Seyahatname ve Spor Arşivi konularına dair dopdolu podcast yayınları için günün 24 saati 7/24 Dinle'yi ücretsiz olarak takip edebilirsin.
13 FARKLI CANLI RADYO: 7/24 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsin.
ÇEVRİMDIŞI DİNLE: Çevrimdışı ortamda favori müziklerin 7/24 Dinle ile yanında. En sevdiğin müzikleri telefonuna indir ve çevrimdışı dinleyebilirsin.
MODUNA GÖRE HABER: Müzik platformlarından alışık olduğumuz moduna ya da konumuna göre dinleme özelliği 7/24 Dinle'de yepyeni bir boyut kazanıyor. Gündem, dünya, ekonomi, yaşam ve spor haberlerini tüm detayları ile dinleme imkânı sağlarken, kullanıcılar modlarına göre de haber dinleme ayrıcalığını deneyimliyor.
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