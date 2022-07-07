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Abdül Aziz Gürbüz’le eğitimde ezberleri bozan şifreli matematik

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.07.2022
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Abdül Aziz Gürbüz’le eğitimde ezberleri bozan şifreli matematik

Şifreli matematik metoduyla, öğrencilerine kolay ve akıcı matematik öğreten Abdül Aziz Gürbüz, MEB üzerinden öğretmenlik yaparak öğrencilerini gözlemlemiş ve en kolay matematik öğrenme formüllerini geliştirmiştir. Sıkılmadan ve ezberlemeden matematik öğrenmek ister misiniz?

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