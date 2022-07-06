06 Temmuz 2022, Çarşamba
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STK’lara bağışa dönüşen, çevreye duyarlı E-Atık Paylaş Projesi başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2022
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STK’lara bağışa dönüşen, çevreye duyarlı E-Atık Paylaş Projesi başladı

E-Atık Paylaş Firmaların ve Gönüllüler kullanmadıkları Telefon , Tablet, Kulaklık , Bilgisayar ve benzeri  elektronik atıkları Sivil Toplum Kuruluşu (STK) için bağışa dönüştüren teknoloji girişimidir.

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