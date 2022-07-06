Bunun gibisi filmlerde bile yok! Merkez Bankası’nın kasa dairesinin ayrıntılar şaşırtacak cinsten

"DİNAMİTLE PATLATILMA İHTİMALİ BİLE DÜŞÜNÜLMÜŞ"

Öncelikle duvarlar o günün şartlarına göre çok iyi biçimde örülmüş. Bu duvarların kırılması, oyulması neredeyse imkânsız. Hatta dinamitle patlatılma ihtimali bile düşünülmüş. Buna rağmen kasa çevresinde resmen bir labirent oluşturulmuş. Soyguncular ilk duvarı delmeyi başarsa bile karşılarına 2'nci bir duvar sonra bir boşluk ve yeni bir duvar daha çıkıyor. Yani mimari içinde mimari var. Biz buna mimaride 'yanılma' diyoruz.

Yine kasa odasını çevreleyen duvarın alakasız bir bölümüne küçük, dar bir kasa girişi daha konulmuş. Bu alan büyük ihtimalle soyguncuları yanıltmak ve soygun esnasında zaman kaybetmelerini sağlamak amacıyla yapılmış. Kasa girişindeki büyük kapı ise binanın mimarisine uygun biçimde İngiltere'de özel olarak tasarlanmış. Kasa dairesi çevresi özellikle dar tutulmuş ki kasa kapısını açmaya veya duvarı delmeye çalışanlar alet kullanamasın veya zorlansın. Antalya Şubesi; Antalya, Isparta, Burdur illerinden oluşan reeskont bölgesine hizmet veriyordu. 1964'te toplam 11 banka ve 12 şubeye karşın 2007 yılında sektörde 23 banka, 10 bölge müdürlüğü ve 250'nin üstünde şube ile faaliyet gösteriyor.