Bunun gibisi filmlerde bile yok! Merkez Bankası'nın kasa dairesinin ayrıntılar şaşırtacak cinsten
Özel anahtarlar, labirentler, delinmez duvarlar, sahte girişler... Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 1963 yılında inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Antalya Şubesi’nin mimarisi hayran bıraktı. Binanın restorasyonu esnasında kasa dairesinde gün yüzüne çıkan ayrıntılar, dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinde ‘soygunun beyni’ Profesör karakterine dahi parmak ısırtacak cinsten…
İnşa alanı 2 bin metrekare olan 3 katlı apartmanın bodrum katında kurulan kasa dairesi, mimari içinde mimari olacak şekilde tasarlanmış. Güçlendirilmiş duvarlar arasında dar boşluklar bırakılarak muhtemel bir soygun teşebbüsüne karşı tedbirler alınmış. Aynı zamanda kasa dairesinin ana girişinden oldukça ayrı bir noktaya sahte bir kasa girişi oluşturulmuş. CHUBB marka kasa giriş kapısı da özel olarak İngiltere'den getirtilmiş.
Banka binasının oldukça olduğunu söyleyen Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, Hürriyet'e şu bilgileri aktardı:
"ÇOK ÖZEL BİR MİMARİ TASARIM"
Yapının en önemli kısmı bodrum katı. Çünkü burada çok özel bir mimari tasarım yapılmış. Yapıyı nitelikli kılan ve geleceğe taşıyan da bu anlayış. Bankanın soyulma ihtimaline karşı birçok önlem alınmış.
"DİNAMİTLE PATLATILMA İHTİMALİ BİLE DÜŞÜNÜLMÜŞ"
Öncelikle duvarlar o günün şartlarına göre çok iyi biçimde örülmüş. Bu duvarların kırılması, oyulması neredeyse imkânsız. Hatta dinamitle patlatılma ihtimali bile düşünülmüş. Buna rağmen kasa çevresinde resmen bir labirent oluşturulmuş. Soyguncular ilk duvarı delmeyi başarsa bile karşılarına 2'nci bir duvar sonra bir boşluk ve yeni bir duvar daha çıkıyor. Yani mimari içinde mimari var. Biz buna mimaride 'yanılma' diyoruz.
Yine kasa odasını çevreleyen duvarın alakasız bir bölümüne küçük, dar bir kasa girişi daha konulmuş. Bu alan büyük ihtimalle soyguncuları yanıltmak ve soygun esnasında zaman kaybetmelerini sağlamak amacıyla yapılmış. Kasa girişindeki büyük kapı ise binanın mimarisine uygun biçimde İngiltere'de özel olarak tasarlanmış. Kasa dairesi çevresi özellikle dar tutulmuş ki kasa kapısını açmaya veya duvarı delmeye çalışanlar alet kullanamasın veya zorlansın. Antalya Şubesi; Antalya, Isparta, Burdur illerinden oluşan reeskont bölgesine hizmet veriyordu. 1964'te toplam 11 banka ve 12 şubeye karşın 2007 yılında sektörde 23 banka, 10 bölge müdürlüğü ve 250'nin üstünde şube ile faaliyet gösteriyor.
ZİYARETE AÇILACAK
Restorasyon bedeli Antalya Valiliği tarafından karşılanan bina, çalışmalar bittiğinde sergi amaçlı olarak ziyarete açılacak. Binanın bir bölümü de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi tarafından kullanılacak.
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