Son dakika: Konya'da katliam gibi kaza: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Konya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
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