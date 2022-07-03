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Son dakika: Konya'da katliam gibi kaza: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2022 Güncelleme Tarihi: 03.07.2022
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Son dakika: Konya’da katliam gibi kaza: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.

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