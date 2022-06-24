Şişli’den kan donduran cinayet! Kayınpederini önce ezdi sonra pompalıyla vurdu

Olay, Piyalepaşa Bulvarı'ndaki, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde saat 17.10 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birkaç sene önce evlendiği amcasının kızıyla boşanma sürecinde olan Ersin Sertçelik ile kayınpederi de olan amcası Mahir Sertçelik arasında bir müddet önce husumet başladı.