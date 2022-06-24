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Şişli’den kan donduran cinayet! Kayınpederini önce ezdi sonra pompalıyla vurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Şişli’den kan donduran cinayet! Kayınpederini önce ezdi sonra pompalıyla vurdu

İstanbul Şişli'de eşiyle boşanma sürecinde olan bir şahıs, aynı zamanda amcası olan kayınpederi Mahir Sertçelik'i başta arabayla ezdi. Olay sonucu yaralanan kayınpederini pompalı tüfekle de ateş ederek yaşamına son Ersin Sertçelik olayın ardından kaçtı. 2 kişinin de görev yaptığı Şişli Belediye Başkanlığı ise Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde yaşanan korkunç olayın akabinde açıklamada bulundu.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı'ndaki, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde saat 17.10 sularında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birkaç sene önce evlendiği amcasının kızıyla boşanma sürecinde olan Ersin Sertçelik ile kayınpederi de olan amcası Mahir Sertçelik arasında bir müddet önce husumet başladı.

KAYINPEDERİNİ ARABAYLA EZDİKTEN SONRA POMPALI TÜFEKLE VURDU

Ersin Sertçelik aynı yerde çalıştığı kayınpederi Mahir Sertçelik'le telefonda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpederinin çalıştığı Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen Ersin Sertçelik, arkası dönük şekilde yürüyen kayınpederini arabayla ezdi.

Ardından arabadan çıkardığı pompalı tüfekle yerde yatan kayınpederine ateş etti. Yaşanan olayın ardından damat aracına binerek olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olan Mahir Sertçelik ambulansla, çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Sertçelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kayınpederini öldüren damat ise, polis ekipleri tarafından Kağıthane'deki evinde yapılan baskında yakalandı. Katil damadın evinde arama yapan polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği evde buldu.

Gözaltına alınan damat Ersin Sertçelik, sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Şişli Belediye Başkanlığından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Bugün mesai sonrası, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personellerimizden Mahir Sertçelik, aynı müdürlükte görevli olan akrabası Ersin Sertçelik'in silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Değerli çalışma arkadaşımız Mahir Sertçelik'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Zanlı Ersin Sertçelik, emniyet güçlerimize teslim olmuştur. Bundan sonraki adli sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz' denildi.

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