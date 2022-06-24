24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlere acı veda!

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlere acı veda!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
ABONE OL
İtalya’daki helikopter kazasında hayatını kaybedenlere acı veda!

İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar için Yalova'daki Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Fabrikası'nda tören düzenlendi. Altuğ Erbil, Arif Cez ve İlker Uçak'ın yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Törende konuşan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Bu çok zor günleri birbirimizden destek alarak aşacağız. Onları hiç unutmayacağız, hep anacağız" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA