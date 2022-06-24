İstanbul’da kan donduran cinayetle ilgili gelişme! Mahir Sertçelik’in son sözü ortaya çıktı
İstanbul’da amcasının kızıyla evli olan yeğeni tarafından öldürülen Mahir Sertçelik’in son sözünün "şikayetçiyim" olduğu ortaya çıktı. Şişli'de aralarında husumet bulunan yeğeni ve aynı zamanda kızıyla da evli olan Ersin Sertçelik tarafından öldürülen Mahir Sertçelik'in, dün zanlının "silahla tehdit" ve "hakaret" suçundan yargılandığı davada karşı karşıya geldi.
Olay, Piyalepaşa Bulvarı'ndaki, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde saat 17.10 sularında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, birkaç sene önce evlendiği amcasının kızıyla boşanma sürecinde olan Ersin Sertçelik ile kayınpederi de olan amcası Mahir Sertçelik arasında bir müddet önce husumet başladı.
KAYINPEDERİNİ ARABAYLA EZDİKTEN SONRA POMPALI TÜFEKLE VURDU
Ersin Sertçelik aynı yerde çalıştığı kayınpederi Mahir Sertçelik'le telefonda tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpederinin çalıştığı Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen Ersin Sertçelik, arkası dönük şekilde yürüyen kayınpederini arabayla ezdi.
Ardından arabadan çıkardığı pompalı tüfekle yerde yatan kayınpederine ateş etti. Yaşanan olayın ardından damat aracına binerek olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olan Mahir Sertçelik ambulansla, çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Sertçelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kayınpederini öldüren damat ise, polis ekipleri tarafından Kağıthane'deki evinde yapılan baskında yakalandı. Katil damadın evinde arama yapan polis ekipleri olayda kullanılan pompalı tüfeği evde buldu.
Gözaltına alınan damat Ersin Sertçelik, sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
ŞİŞLİ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA
Şişli Belediye Başkanlığından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Bugün mesai sonrası, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli personellerimizden Mahir Sertçelik, aynı müdürlükte görevli olan akrabası Ersin Sertçelik'in silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Değerli çalışma arkadaşımız Mahir Sertçelik'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Zanlı Ersin Sertçelik, emniyet güçlerimize teslim olmuştur. Bundan sonraki adli sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz' denildi.
CİNAYETTEN ÖNCEKİ İFADESİ
Davanın dün yapılan ikinci duruşmasında, taraflar yeniden karşı karşıya gelirken güvenlik görevlilerinin olası bir kavgaya karşı önlem aldığı öğrenildi.
Tutanaklara yansıyan ifadeye göre duruşmada şikayetçi kayınpeder Mahir Sertçelik, imam nikahlı eşi Havva Kaya ile otururken sanık Ersin Sertçelik tarafından 9 Şubat'ta arandığını anlattı.
Hoparlör açık bir şekilde sanıkla konuştuğunu aktaran şikayetçi Sertçelik, şunları kaydetti:
"Ersin, daha önce kızımı tehdit etmesi nedeniyle hakkında yaptığım şikayetçi kastederek, 'Davanı çekeceksin, yoksa asarım, keserim, işe gidip geldiğin yolu biliyorum.' dedi. Sinirlenip küfür ettim. Telefon görüşmesi bitti. 10-15 dakika sonra kardeşi Gökhan ile birlikte evimin önüne geldi, polis çağırdım. 'Sen erkek misin? Dışarı çık, yatağın altına saklanıyorsun.' diye bağırdı. Polis geldi, birinin üzerinden bıçak çıktı. Şikayetçiyim."
Mahkeme, ifadelerin alınmasının ardından diğer eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Duruşmanın ardından sanık Ersin Sertçelik ile kayınpederi Mahir Sertçelik'in, güvenlik görevlileri eşliğinde ayrı ayrı adliyeden ayrıldığı öğrenildi.
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