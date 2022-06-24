24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İsmailağa Cemati lideri Mahmut Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) vefat etti! Cenazesi bugün defnedilecek

İsmailağa Cemati lideri Mahmut Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) vefat etti! Cenazesi bugün defnedilecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
ABONE OL
İsmailağa Cemati lideri Mahmut Efendi Mahmut Ustaosmanoğlu vefat etti! Cenazesi bugün defnedilecek

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaoğlu, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedilecek.

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu'nun Beykoz'daki evinde taziyeler kabul edildi.

Ustaosmanoğlu için bugün Fatih Camii'nde Cuma Namazı'nın ardından cenaze namazı kılınacak.

Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidi Ahıskalı Ali Haydar Efendi'nin yanı sıra aile kabristanının da bulunduğu Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'na defnedilecek. Bugünkü defin öncesi cemaat üyeleri mezarlığa gelerek, son hazırlıkları yaptı.

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1952'de Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar Efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapma daveti aldı. 1954'te İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Erdoğan, mesajında "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'DEN MAHMUT USTAOSMANOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden Mahmut Ustaosmanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türkiye'mizin muhterem isimlerinden birisi olan, manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?
Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti MAHMUT USTAOSMANOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA