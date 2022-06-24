İsmailağa Cemati lideri Mahmut Efendi (Mahmut Ustaosmanoğlu) vefat etti! Cenazesi bugün defnedilecek

Bahçeli, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Türkiye'mizin muhterem isimlerinden birisi olan, manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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