Antalya’da dehşete düşüren olay! Kayıp emlakçıyı başına keserle vurup, halıya sardıktan sonra gömmüş

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ahmet Ataoğlu ile en son görüşen kişinin, cesedin bulunduğu bölgenin yakınındaki barakada kalan B.K. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince dün gözaltına alınan B.K., cinayeti itiraf etti. B.K., 6 Haziran sabahı Teras mevkisindeki barakada yalnız oldukları sırada aralarında çıkan tartışma sonrası Ataoğlu'nun başına keserle vurduğunu anlattı. B.K., daha sonra halıya sardığı Ahmet Ataoğlu'nu cansız bedenini barakaya 20 metre uzaklıktaki alana gömdüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.