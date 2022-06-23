"FETÖ yalanı"na servet kaptırdı! Ceren Ataman'ın ifadesi ortaya çıktı: Sürekli taktik değiştiriyorlardı
Ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Prof. Dr. Ahmet Demirel, eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu ve ünlü finansçı Aysun Mercan'nın ardından ünlü bir isim daha dolandırıcıların kurbanı oldu. Erde Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Ceren Ataman da teledolandırıcıların tuzağına düştü. Teledolandırıcılara 36 milyon lira ve ziynet eşyalarını kaptıran Ataman’ın polise verdiği ifade ortaya çıktı.
Babası Erdoğan Atapek'in sahibi olduğu Erde Mühendislik Şirketi'nde İcra Kurulu Başkanı olan ve Galataport projesinin de mühendisleri arasında bulunan 40 yaşındaki Ceren Ataman, geçen yıl kasımda teledolandırıcıların hedefi oldu.
Dolandırıcılara 14 gün içinde, toplam 36 milyon lira değerinde 1 milyon 750 bin dolar ile 340 bin euro nakit paranın yanı sıra yüklü miktarda mücevherini kaptıran Ataman'ın polise verdiği ifadesine SABAH ulaştı.
'GÖZALTI KARARI VAR' DEDİLER
Dolandırıcıların ilk kez kendisini 1 Kasım sabahı evdeki sabit hattan, sonrasında ise cep telefonundan aradıklarını kaydeden Ceren Ataman, karşıdaki kişinin kendisini "Terörle Mücadele Şube'de (TEM) görevli polis" diye tanıttığını, Whatsapp'tan bir de polis kimliği gönderdiğini anlattı. Ataman ifadesinde, "Hakkımda gizli bir soruşturma yürütüldüğünü, FETÖ'ye ait kara para aklama gibi işlemlerde benim de banka bilgilerimin karıştığını, hatta benimle ilgili gözaltı kararı alındığını söyledi. Tüm bankalarda bulunan kasalardaki paralarımı çekmemi ve kendilerine vermemi söylediler" diye ifade verdi.
'SIRT ÇANTASINDA TESLİM ETTİM'
Ceren Ataman, ifadesinin devamında özetle şunları söyledi: "Bankadan paraları çektikten sonra eve gitmem gerektiğini söylediler. Paranın fotoğraflarını çekip kendilerine göndermemi istediler. Devamında paraların içinde F6, F7 ile başlayan seri no'lu paraların örgüt üyeleri tarafından değiştirildiğini bildirdiler. Çok değişik taktikler kullanarak ve söylemlerde bulunarak beni tamamen kendilerine inandırdılar. Sarıyer Çayırbaşı'nda akşam saatlerinde 20 yaşlarında uzun ince yapılı, yüzü maskeli birisiyle buluştum. Paraları sırt çantasında bu şahsa teslim ettim."
BİR KADIN BENİ GÖZETLEDİ'
Ceren Ataman, sonraki günlerde farklı banka şubelerinde, farklı miktarlardaki dövizi Tuzla'da Arapça konuşan, ince uzun yapılı 20 yaşlarında bir şahsa, Fatih'te bir emlak ofisinin bulunduğu sokakta bir gence ve Bakırköy'de başka bir kişiye teslim ettiğini anlattı. Ataman, "Bu şekilde benden paraları parmak izi çalışması yapmak amacıyla aldıklarını belirttiler. Eşime söylediğimde dolandırıldığımı bana bildirdi ve emniyete gelmek zorunda kaldım. Şikâyetçiyim" dedi.
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