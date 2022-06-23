"FETÖ yalanı"na servet kaptırdı! Ceren Ataman'ın ifadesi ortaya çıktı: Sürekli taktik değiştiriyorlardı









'GÖZALTI KARARI VAR' DEDİLER

Dolandırıcıların ilk kez kendisini 1 Kasım sabahı evdeki sabit hattan, sonrasında ise cep telefonundan aradıklarını kaydeden Ceren Ataman, karşıdaki kişinin kendisini "Terörle Mücadele Şube'de (TEM) görevli polis" diye tanıttığını, Whatsapp'tan bir de polis kimliği gönderdiğini anlattı. Ataman ifadesinde, "Hakkımda gizli bir soruşturma yürütüldüğünü, FETÖ'ye ait kara para aklama gibi işlemlerde benim de banka bilgilerimin karıştığını, hatta benimle ilgili gözaltı kararı alındığını söyledi. Tüm bankalarda bulunan kasalardaki paralarımı çekmemi ve kendilerine vermemi söylediler" diye ifade verdi.