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Vatan Gençlik Merkezi hizmete açıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.06.2022
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Vatan Gençlik Merkezi hizmete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine kazandırılan Vatan Gençlik Merkezi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de katıldığı törenle hizmete açıldı.

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