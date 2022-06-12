Şehit Ömer Halisdemir Sağlık Ocağı Afrika’da sağlık dağıtıyor!

Şefkat Eli Derneği tarafından yapılan sağlık ocağı, Afrika'da sağlık dağıtmaya başladı. Toplamda 26.000 kişinin faydalanabileceği altı odalı olan sağlık ocağı Çad ülkesinde açıldı. İnsani yardım faaliyetlerini gerçekleştiren Şefkat Eli Derneği tüm yardıma muhtaç olan insanlara kucak açma hedefinde açıldı. Afrika'nın Çad ülkesindeki yardıma muhtaç vatandaşlara mucize olan Şefkat Eli Derneği vatandaşların yüzünü güldürmeyi başardı.

6 Odalı Sağlık Ocağı!

Toplamda 225 metrekare bir alanın üzerine inşa edilen altı odalı Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağında, Afrikalı vatandaşların tüm sağlık hizmetleri karşılanacak. İçerisinde bulunduğu bölümler ile birçok alanda hizmet sağlayacak olan sağlık ocağında başta gelen muayene hizmeti sunulacak. Bu bölüm kapsamında hastalarının genel muayeneleri gerekli ve yeterli düzeyde yapılacak. Muayene sonrasında hijyen kurallarına uygun bir şekilde hastalar gerekli olan alana sevk edilecekler.