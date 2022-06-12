Şefkat Eli Derneği’ni Afrika’ya sağlık götürüyor! Şehit Ömer Halisdemir Sağlık Ocağı hizmete başladı

Şefkat Eli Derneği Kimdir?

Şefkat Eli Derneği, ihtiyaç sahibi insanlara zor günlerde hızlı bir şekilde yardım eli uzatabilmek için kurulmuştur. Dernek deprem ve sel gibi doğal afetler sırasında insanlara yardım götürdüğü gibi, açlık ve susuzlukla mücadele etmekte olan kişilere yardım götürmeyi hedeflemektedir.

Hiçbir karşılık beklemeden insanlara yardımcı olmayı kendisine amaç edinmiş dernek, 2010 yılından beri bu alanda insanlığa hizmet etmektedir. Şefkat Eli Derneği'nin kurumsallaşması ise 2017 senesinde gerçekleşmiştir. Dernek bugün 12'den fazla ülkede yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Şefkat Eli Derneği, bağışçılarının da desteği ile daha fazla sayıda kişiye yardım ulaştırmayı hedeflemektedir. Dernek, toplamış olduğu yardımlar arttıkça daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmakta ve daha fazla bölgeye yardım götürebilmektedir.

Daha detaylı bilgi için www.sefkateli.org.tr adresinden veya 444 33 50 iletişim numarasından derneğe ulaşabilirsiniz.