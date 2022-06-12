Şefkat Eli Derneği’ni Afrika’ya sağlık götürüyor! Şehit Ömer Halisdemir Sağlık Ocağı hizmete başladı
İnsani yardım konusunda oldukça etkili bir şekilde faaliyet yürütmekte olan Şefkat Eli Derneği, bu kez de elini Afrika’ya uzattı. Şartların bir hayli zor olduğu Afrika ülkelerinden olan Çad, ihtiyaç duyduğu sağlık ocağına Şefkat Eli Derneği ile kavuştu.
Bir süredir toplamış olduğu online bağış lar ile yardımlaşma çalışmalarını sürdürmekte olan Şefkat Eli Derneği, Çad'da insanlara şifa verecek sağlık ocağının yapım aşamasını tamamladı. Şefkat Eli Derneği tarafından inşa edilen ve Şehit Ömer Halisdemir Sağlık Ocağı ismiyle hizmet verecek olan bu şifa merkezi, toplamda 26 bin kişinin hizmet alabileceği şekilde inşa edildi.
Sağlık ocağında yer alan birimler ise şu şekilde olacak:
Müşahede odası
Laboratuvar
Muayene odası
İlaç odası
Doğumhane
Enjeksiyon ve aşı odası
Yardımlar sayesinde yapımı nihayet tamamlanmış olan sağlık ocağı, bölgede bulunan halka artık hizmet vermeye başlayacak. Çad'da yaşamakta olan pek çok Afrikalı, kişi bu sağlık hizmetinden kolayca faydalanabilecek.
Sağlık ocağına gelen kişilerin sağlıkla ilgili her türlü ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılan bu bina, bölgede yaşayan kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini artırabilmeyi hedeflemektedir. Genel olarak yaşam standartlarının düşük olduğu ülkede, sağlık açısından da birçok sıkıntı yaşanmaktadır. Şefkat Eli Derneği ise bu sıkıntıların üstesinden gelinmesi için, yapılan yardımların bir kısmıyla buradaki sağlık ocağını inşa etme kararı almıştır.
Şefkat Eli Derneği Kimdir?
Şefkat Eli Derneği, ihtiyaç sahibi insanlara zor günlerde hızlı bir şekilde yardım eli uzatabilmek için kurulmuştur. Dernek deprem ve sel gibi doğal afetler sırasında insanlara yardım götürdüğü gibi, açlık ve susuzlukla mücadele etmekte olan kişilere yardım götürmeyi hedeflemektedir.
Hiçbir karşılık beklemeden insanlara yardımcı olmayı kendisine amaç edinmiş dernek, 2010 yılından beri bu alanda insanlığa hizmet etmektedir. Şefkat Eli Derneği'nin kurumsallaşması ise 2017 senesinde gerçekleşmiştir. Dernek bugün 12'den fazla ülkede yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır.
Şefkat Eli Derneği, bağışçılarının da desteği ile daha fazla sayıda kişiye yardım ulaştırmayı hedeflemektedir. Dernek, toplamış olduğu yardımlar arttıkça daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmakta ve daha fazla bölgeye yardım götürebilmektedir.
Daha detaylı bilgi için www.sefkateli.org.tr adresinden veya 444 33 50 iletişim numarasından derneğe ulaşabilirsiniz.
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