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Ayşe Betil yurtdışı sergileriyle dikkat çekiyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2022 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022
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Ayşe Betil yurtdışı sergileriyle dikkat çekiyor

Ağırlıklı olarak figüratif çalışmalarla tanınan Betil, uluslararası alanda katıldığı projelerle son dönemin dikkat çeken sanatçıları arasında yer almaktadır 27 Mayıs – 29 Mayıs’ta New York’ta bulunan Ev Gallery’ye eserlerini veren sanatçı ayrıca. 4 Haziran – 4 Temmuz tarihleri arasında Paris’te gerçekleşecek olan “Soleil et Lune” isimli karma sergide üç eseriyle yer almaktadır. 8 Haziran ve 10 Haziran tarihlerinde Match Art Gallery ile birlikte çalışan Betil, sanat yaşamındaki hareketlilikle dikkat çekmektedir. Kasım ayında ise kişisel sergisi ile koleksiyoner ve sanatseverlerle buluşmayı planlamaktadır. Ortaköy’de yer alan tarihi Kethüda Hamamı’nda gerçekleşecek olan sergi, Betil’in ilk kişisel sergisidir.

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