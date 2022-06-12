Ankara Valiliği'nden SON DAKİKA sağanak yağış uyarısı | İl il 5 günlük hava durumu tahminleri
Son dakika haberleri... Ankara'yı vuran kuvvetli yağışlar devam ediyor. Ankara Valiliği, yarın için kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Diğer yandan Tokat’ta dolu yağışı merkeze bağlı bazı köylerde etkili olurken, taşan dere su baskınlarına yol açtı. Eskişehir’de ise öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Peki, Türkiye'de gelecek 5 gün hava durumu nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Antalya ve diğer illerde hava nasıl olacak? İşte okulların kapanmasıyla birlikte tatil planını hayata geçirecekleri de ilgilendiren hava durumu haberimizin detayları...
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; 13 Haziran Pazartesi günü ilimizde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
TOKAT'TA DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Tokat'ta dolu yağışı merkeze bağlı bazı köylerde etkili olurken, taşan dere su baskınlarına yol açtı.
Tokat'ta aralıklarla devam eden sağanak yağmur merkeze bağlı Yakacık köyü, Avlunlar Efe ve Eze köyünde etkili oldu.
Fındık büyüklüğünde yağan dolu cep telefonu kameralarına yansıdı.
Zile ilçesine bağlı Ayvalı, Köylüünürü ile Uzunöz köylerinde yağış etkili oldu. Ayvalı köyünde sağanak yağış sonrasında tıkanan dere yatağı taştı. Taşan su birkaç evde su baskınlarına neden olurken, tarım arazileri sular altında kaldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak yağıştan etkilenen Ayvalı köyünde incelemelerde bulundu.
Vali Hatipoğlu, dere yatağının taşması sonucu bölgede su baskınları yaşandığını söyledi. Vali Hatipoğlu, ayrıca kent merkezine bağlı bazı köylerde dolu yağışından etkilenen tarım arazilerinin araştırılması için ekiplerin görevlendirildiğini kaydetti. Tokat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından dolu yağan tarım arazilerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.
ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ GÜNLÜK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Eskişehir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu.
Öğle saatlerinde kent merkezinde etkisini gösteren yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için şemsiye ile dışarı çıktığı görülürken, bazıları ise hazırlıksız yakalandı.
Sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar, işletmelerin ve caddelerde bulunan saçakların altına sığındı.
Öte yandan, sağanak yağışın gün içerisinde belli aralıklarla sürmesi bekleniyor.
TÜRKİYE'NiN İL İL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI
(13 HAZİRAN 2022)
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