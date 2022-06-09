Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur? Diyanet Cuma namazı kılınışı
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Namaz, peygamberler tarihinin en köklü ibadetidir. İslam'ın 5 temel şartlarından olan namaz, insanoğlunun huzura kavuşmasında etkilidir. 5 vakit namazın yanı sıra, Müslümanların bayramı olarak bilinen Cuma gününde öğle namazı vaktinde Cuma namazı kılınıyor. Cuma namazı kılınışı ile ilgili tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Diyanet Cuma namazı kılınışı...
Cuma namazı nasıl kılınır? Cemaat ile birlikte kılınan Cuma namazı farz namazlardandır. İslam aleminin her Cuma günü öğle vaktinde eda ettiği Cuma namazı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarda bulundu. Cuma namazı kılınışı ve merak edilen tüm detaylara ahaber.om.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Cuma namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte Diyanet Cuma namazı kılınışı...
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
'Cuma namazı kaç rekat' sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı şu şekilde yanıt verdi:
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.
Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.
Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına".
Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.
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