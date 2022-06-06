Ayetel Kürsi okunuşu 🤲 | Arapça ve Türkçe okunuşu ve anlamı | Ayetel Kürsi faziletleri ve sırları nelerdir?

Giriş Tarihi:
06.06.2022
Güncelleme Tarihi: 06.06.2022
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Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe meali... İçinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği Ayetel Kürsi, hem içeriğiyle hem de üstün özellikleriyle dikkat çekiyor. Ayetel Kürsi hakkında hadisler bulunurken, bu ayet çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Ayetel Kürsi, detaylı olarak İslam inancının özünü içinde bulunduruyor ve insanlara Yüce Allah'ı tanıtıyor. İşte Ayetel Kürsi duası faziletleri ve sırları ile Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)...