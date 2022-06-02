Son dakika: Kumburgaz’da 2 öğrencinin öldüğü kaza anı araç kamerasında

Kaza nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı. Olay yerine gelen Oğuzhan Kolver ve yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Alp Güney (14) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.