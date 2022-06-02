Meteoroloji uyarmıştı: İskenderun’da toz bulutu etkili oluyor

İskenderun merkezde ve körfezde toz taşınımı etkisini artırıyor.

METEOROLOJİDEN SURİYE KAYNAKLI TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.