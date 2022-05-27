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QUA Granite Dünya İç Mekanlar günü kapsamında Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunları ve öğrencileri ile buluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.05.2022
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QUA Granite Dünya İç Mekanlar günü kapsamında Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunları ve öğrencileri ile buluştu

İçmimarlar Odası Antalya Şubesi önderliğinde Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nün gerçekleştirmiş olduğu Mezunlar Sergisi, Qua Granite sponsorluğunda 25 Mayıs Çarşamba günü saat 16:00’da kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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