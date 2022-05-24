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Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Nail Anlar "Geleceğin Bilim İnsanları" projelerinin sunumuna katıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.05.2022
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Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Nail Anlar Geleceğin Bilim İnsanları projelerinin sunumuna katıldı

Bolluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bilim projelerini TÜBİTAK 4006 fuarında sergiledi. Fuarın açılışı Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. Nail Anlar, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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