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Şahin Karademir: Gülün faydaları yeterince bilinmiyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2022
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Şahin Karademir: Gülün faydaları yeterince bilinmiyor

Çeşitli kozmetik ürünleri, gül suyu ve gül yağı üreten girişimci Şahin Karademir, tarihi insanlığın çok öncesine dayanan bu faydalı bitkinin özellikle gençler ve halkımız tarafından iyi tanınmadığını söyledi: “Gül hem suyu hem de yağıyla şifa saçıyor. Ancak sağladığı faydalar, özellikle gençler arasında pek bilinmiyor.”

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