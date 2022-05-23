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Rinoplasti’de Akıllı Kalıp Dönemi DR. Karaaltın Klinikte

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.05.2022 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
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Rinoplasti’de Akıllı Kalıp Dönemi DR. Karaaltın Klinikte

Rinoplasti ameliyatlarındaki dokuların kendi hafızalarına dönmeleri konusunda yıllarca çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirten Dr. Karaaltın Klinik kurucusu Doktor Mehmet Veli Karaaltın yeni geliştirmiş oldukları yöntem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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